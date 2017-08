Deizisau (pol) - Aufgrund seines hohen Alkoholkonsums ist ein 57-Jähriger am Freitagmittag von der Fahrbahn L 1204 abgekommen und auf Höhe der Kläranlage gestürzt. Der Unfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr. Danach musste der Motorrollerfahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er unter erheblicher alkoholischer Beeinflussung gestanden hatte. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Rollerfahrers wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt. Am Fahrzeug entstand nur ein geringer Schaden.

Anzeige