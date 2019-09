Esslingen (pol) Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Rollerfahrer und seine 18-jährige Sozia leicht verletzt wurden, ist es am Freitag gegen 19.30 Uhr auf der Mettinger Straße gekommen. Der Fahrer des Motorrollers der Marke Thunderbike befuhr die Mettinger Straße in Richtung Stadtmitte Esslingen, als die 29 -jährige Fahrerin eines Pkw Renault Kangoo aus einem Parkhaus nach links auf die Mettinger Straße einfahren wollte. Da für die Pkw-Fahrerin die Sicht durch einen Bauzaun eingeschränkt war, übersah sie den Rollerfahrer, welcher nach dem Zusammenstoß zu Fall kam. Der Rollerfahrer und seine Sozia wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Da aus dem Roller Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Feuerwehr Esslingen hinzugezogen, um diese abzubinden.