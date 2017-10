Anzeige

Ostfildern (pol) - So einiges zu verbergen hatten zwei 19- und 20-jährige Männer, die am Dienstagnachmittag auf einem Motorroller in Scharnhausen unterwegs waren.

Eine Polizeistreife wollte das Zweirad gegen 16.40 Uhr in der Plieninger Straße kontrollieren, als der 19-jährige Fahrer plötzlich Gas gab. Nach kurzer Verfolgung stellte der Heranwachsende den Roller in der Siemensstraße ab, woraufhin das Duo seine Flucht zu Fuß fortsetzte.

Während der 19-Jährige nicht mehr eingeholt werden konnte, kam sein 20 Jahre alter Mitfahrer laut Polizeibericht nicht weit. Er konnte vorläufig festgenommen werden. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten in seiner Jackentasche einige Gramm Marihuana auf. Sein Kompagnon konnte im Laufe der Ermittlungen zwar identifiziert, aber nicht mehr angetroffen werden. Wie sich herausstellte, ist er nicht im Besitz eines Führerscheins. Der 20-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.