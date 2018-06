Anzeige

Kirchheim (pol) - Am Freitagabend gegen 18 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Neuen Straße in Kirchheim als der Fahrer eines VW Transporters in die Gartenstraße einbiegen wollte. Polizeiangaben zufolge hatte der 56-Jährige rechtzeitig geblinkt. Aufgrund der Verkehrslage war sein Fahrzeug sogar einige Sekunden zum Stillstand gekommen, als er von hinten einen Aufprall an seinem Pkw bemerkte. Der hinter ihm fahrende 17-jährige Fahrer eines Kleinkraftrollers erkannte die Situation offensichtlich zu spät und tuschierte mit seinem Kopf das rechte Fahrzeugeck des Transporters. Anschließend kam der Rollerfahrer zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Der 17-Jährige wurde zur ärztlichen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Sein Roller wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen. Beide Fahrzeuge wurden geringfügig beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt circa 400 Euro.