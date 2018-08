Anzeige

Kirchheim (red) - Weil ihm während der Fahrt plötzlich schwindlig geworden ist, hat ein 43-jähriger Motorrollerfahrer am Donnerstagmorgen die Herrschaft über sein Zweirad verloren und ist gestürzt. Wie die Polizei berichtet, ist er kurz nach acht Uhr auf der Stuttgarter Straße vom Bahnhof kommend in Richtung Wendlingen unterwegs gewesen. Bei dem Sturz erlitt der 43-Jährige glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Der Rollerfahrer wurde anschließend vom Rettungsdienst für weitere Untersuchungen in eine Klinik eingeliefert.