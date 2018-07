Anzeige

Bempflingen (pol) Am Samstag kurz vor Mitternacht ist ein 21-jähriger Fahrer eines Aprilia Rollers aus Neckartailfingen in der Lindenstraße zu Fall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr er die Straße in Fahrtrichtung Neckartenzlinger Straße entlang, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam, einen Pfosten touchierte, ins Straucheln kam und stürzte. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Aufgrund des Verdachts, dass er unter Alkohol-Einfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ob er im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Roller musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf 1200 Euro.