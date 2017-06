Nürtingen (pol) - Ein verletzter Rollerfahrer ist am Donnerstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein 25-Jähriger war gegen 15.40 Uhr mit seinem Skoda auf der Stuttgarter Straße in Oberensingen in Richtung Wolfschlugen unterwegs. An der Fußgängerampel nach der Mühlgasse mussten mehrere Fahrzeug anhalten. Da der Pkw-Fahrer nach links in die Mühlgasse abbiegen wollte, entschloss er sich, an den stehenden Fahrzeugen vorbeizufahren. Beim Ausscheren übersah er den gleichaltrigen Rollerfahrer, der in diesem Moment an der Fahrzeugschlange vorbeifuhr. Durch die Kollision verlor der Mann die Kontrolle über seinen Roller, stürzte auf die Fahrbahn und schlitterte über 20 Meter über den Asphalt. Der Roller prallte gegen einen in der Schlange stehenden Abschleppwagen samt einem angehängten Renault. An den vier beschädigten Fahrzeugen entstand so ein Schaden in Höhe von etwa 8500 Euro. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren.

