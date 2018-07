Anzeige

Filderstadt (pol)Ein 37 Jahre alter Rollerfahrer ist am Freitagvormittag in der Poststraße gestürzt und anschließend mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Kurz vor halb neun Uhr befuhr der Mann nach Polizeiangaben die Poststraße von der Bonländer Hauptstraße her kommend. Da die Fahrbahn aufgrund parkender Fahrzeuge verengt war, bremste der 37-Jährige seinen Roller beim Erkennen eines entgegen kommenden Peugeot ab und kam dabei zu Fall. Vergeblich hatte die gleichaltrige Peugeot-Lenkerin noch versucht, nach rechts auf den Gehweg auszuweichen und einen Zusammenstoß zu verhindern. Das Kleinkraftrad rutsche über den Asphalt und krachte frontal in den Peugeot. Der Gestürzte selbst prallte gegen die linke Pkw-Seite und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Schaden von mehreren Tausend Euro.