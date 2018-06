Anzeige

Filderstadt (pol)Eine verletzte Fußgängerin musste am Dienstagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Ein 37-Jähriger befuhr mit seinem Motorroller kurz nach 16.30 Uhr die Hohe Straße in Bonlanden, wie die Polizei berichtet. Kurz nach der Kreuzung mit der Rainäckerstraße wollte eine 29-Jährige zu Fuß über den dortigen Zebrastreifen laufen. Der Zweiradfahrer erkannte die Frau zu spät und musste eine Vollbremsung einleiten. Hierbei kam er auf der regennassen Fahrbahn zu Fall. Sein Roller rutschte auf der Straße entlang und traf die Fußgängerin. Beim Sturz auf den Asphalt schlug die Frau mit dem Kopf auf und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An dem Motorroller entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.