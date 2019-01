Anzeige

Wendlingen (pol)Ein noch unbekannter Täter hat laut Polizeibericht in der Zeit von Sonntag, 23 Uhr, bis Montag, neun Uhr, in der Eugenstraße, Ecke Mörikestraße, einen älteren Piaggio-Roller entwendet. An dem blau-schwarzen Fahrzeug war das Versicherungskennzeichen 514 VUD angebracht. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.