Esslingen (pol) - Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens, in der Flandernstraße einen schwarzen Mofa-Roller der Marke Yamaha gestohlen. Das Fahrzeug mit dem Versicherungskennzeichen 880 JMP war mit Lenkrad- und Bremsscheibenschloss gesichert auf Höhe der Hausnummer 37 abgestellt.

Am Fahrzeug sind laut Polizei seitlich auffällig große, weiße Yamaha Aufkleber angebracht. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-0 um Hinweise.

