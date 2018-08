Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) Leichte Verletzungen hat eine gestürzte Roller-Lenkerin am Sonntagmittag in Leinfelden erlitten, wie die Polizei berichtet. Die Frau war mit ihrer Vespa kurz vor 11.30 Uhr in der Echterdinger Straße stadtauswärts unterwegs.

Kurz nach der Einmündung Kirchstraße kam die 38-Jährige in einer Linkskurve mit dem Vorderrad an den rechten Bordstein. Daraufhin stürzte die Frau mit ihrem Roller auf den Gehweg. Mehrere Ersthelfer kümmerten sich sofort um die Verletzte, die im Anschluss vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht wurde. An dem Zweirad entstand ein Schaden in Höhe von zirka 200 Euro.