Esslingen (pol) - Gleich an drei Motorrollern im Blienshaldenweg hat sich ein Unbekannter am frühen Freitagmorgen, gegen 4.30 Uhr, zu schaffen gemacht. Der Unbekannte versuchte an den drei im Bereich der Bushaltestelle Braungartenweg geparkten Rollern die Kunststoffkoffer beziehungsweise die Top-Cases aufzuheben. Nachdem ihm das nicht gelang, trat und warf er die Motorroller um. Die hierdurch entstandenen Schäden werden auf insgesamt etwa 1.300 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-0 um Hinweise.

