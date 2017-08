Leinfelden (pol) - Am Freitagnachmittag kam es auf der B 27 kurz vor dem Echterdinger Ei zu einem Verkehrsunfall. Als der Fahrer eines Pkw Fiat Punto auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart fuhr, wurde er rechts von einem weißen BMW überholt, so dass er seinen Fiat stark abbremsen musste. Er kam ins Schleudern und prallte in die Leitplanke. Am Fiat entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Der weiße BMW soll allerdings ohne anzuhalten weitergefahren sein. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer des Fiat unter Alkoholeinfluss stand. Nach einer Blutprobe wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Das Polizeirevier Filderstadt sucht nun Zeugen des Vorfalls, die sich unter 0711/7091-3 melden sollen.

