Filderstadt-Bernhausen (pol)Durch ein äußerst riskantes Überholmanöver hat ein 23-Jähriger laut Polizei am Mittwochabend auf der Aicher Straße (B 312) einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht. Der junge Fahrer war gegen 21 Uhr mit seinem VW Golf auf Aicher Straße in Richtung Bonlanden unterwegs.

Kurz nach dem Verlassen der Ortschaft beschleunigte er seinen Wagen und überholte einen vorausfahrenden Pkw, um dann im gleichen Zug einen davor fahrenden VW Golf zu überholen. Dabei übersah er jedoch, dass dessen 63-jähriger Fahrer bereits zuvor nach links geblinkt hatte und in einen Feldweg abbiegen wollte. Auf der linken Spur knallte der 23-Jährige mit so großer Wucht seitlich in den Golf, dass dieser in den Straßengraben geschleudert wurde. Der VW des Unfallverursachers wurde ebenfalls von der Fahrbahn abgewiesen und krachte anschließend noch gegen einen Baum. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Der Schaden an beiden Autos fiel mit etwa 30.000 Euro allerdings beträchtlich aus. Beide Autos wurden abgeschleppt.

Der Führerschein des 23-Jährigen wurde noch an der Unfallstelle beschlagnahmt.