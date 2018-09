Anzeige

Esslingen (pol) Ein Rettungswagen ist am Mittwochmittag auf einer Einsatzfahrt zum Krankenhaus in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Die 24-jährige Fahrerin ist nach Angaben der Polizei kurz vor 13.30 Uhr auf der L 1192 von Berkheim kommend mit Sondersignalen auf die Adenauerbrücke gefahren. An der Ausfahrt der B 10 für den Verkehr aus Richtung Plochingen fuhr sie bei Rot über die Ampel. Hier kam es zur Kollision mit dem Auto einer 33-Jährigen, die von der Bundesstraße kommend nach links in Richtung Berkheim abbiegen wollte. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt demnach etwa 8000 Euro. Ein in dem Wagen transportierter Patient wurde von einem anderen Rettungswagen in die Klinik gebracht. Von durch den Unfall verletzten Personen berichtet die Polizei nicht.