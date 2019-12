Plochingen (red) Am Sonntagmittag ist es im Stumpenhof in Plochingen zum Einsatz eines Rettungshubschraubers gekommen. Wie Zeugen berichten, ist eine demente Seniorin gestürzt. Entgegen erster Annahmen konnte sie aber mit dem Krankenwagen transportiert werden und so in eine Klinik eingeliefert worden.