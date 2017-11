Anzeige

Ostfildern (pol) - Mehrere Unfälle hat ein 89-Jähriger am Montagmorgen gegen 9.45 Uhr in Ruit verursacht. Das teilt die Polizei mit.

Der Mercedes-Fahrer war laut Polizei zunächst auf der Hedelfinger Straße in Fahrtrichtung Medius Klinik unterwegs. An der Einmündung der Kronenstraße bog er nach links ab und übersah dabei einen entgegenkommenden 77-jährigen Radfahrer. Der Pkw berührte dabei das Hinterrad des Radlers, sodass dieser zu Fall kam und sich leicht verletzte. Als der Mercedes-Fahrer danach seine Fahrt fortsetzte, rammte er einen Begrenzungspfosten, wodurch ein Schaden von etwa 100 Euro entstand. Etwa 50 Meter weiter wendete der Rentner sein Fahrzeug, wobei er ein geparktes Auto berührte. Ob hierbei erneuter Schaden entstand, ist noch nicht geklärt. Im Anschluss setzte er seine Fahrt wieder in Richtung Hedelfinger Straße fort und parkte sein Fahrzeug schließlich im Einmündungsbereich.

Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und informierte die Polizei.