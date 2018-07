Anzeige

Plochingen (pol)Leichte Verletzungen hat sich ein Rennradfahrer zugezogen, nachdem ihm die 63 Jahre alte Fahrerin eines VW am Mittwochmorgen die Vorfahrt genommen hat. Die Frau war laut der Polizei kurz vor 7 Uhr auf dem Hagenäckerweg in ortseinwärtiger Richtung unterwegs. An der Einmündung in die Hindenburgstraße stoppte die Frau zunächst, bog dann aber nach links in Richtung Schorndorfer Straße ab. Den in diesem Moment von links kommenden 53-jährigen Fahrradfahrer übersah sie. Der Radler krachte gegen das linke Vorderrad des Autos und stürzte über die Motorhaube hinweg auf den Asphalt. Mit einem Krankenwagen wurde der Mann in der Folge in eine Klinik gebracht, wo er ambulant behandelt wurde. Während am Auto kein Sachschaden entstand, hat das etwa 4.000 Euro teure Carbon-Rad des Rennradfahrers nur noch Schrottwert.