Aichtal-Aich (pol) - Am Samstagnachmittag kam es nach Polizeiangaben in Aichtal-Aich zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Rennrad. Eine 31-Jährige aus Schlaitdorf fuhr mit ihrem Pkw um 12.55 Uhr auf der Grötzinger Straße in Richtung Ortsmitte. Als sie nach links abbiegen wollte, übersah sie den entgegenkommenden 49-jährigen Rennradfahrer, der frontal gegen den Wagen prallte und zu Boden fiel. Der 49-Jährige wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen beträgt ungefähr 4000 Euro.

Anzeige