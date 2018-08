Anzeige

Plochingen (po)lLaut Angaben der Polizei hatte ein 18-Jähriger am Samstag in Plochingen kurz vor 15 Uhr in zwei Einkaufsgeschäften Waren im Wert von über 100 Euro entwendet und in einem vor einem Laden befindlichen Einkaufswagen deponiert. Als ihn eine Mitarbeiterin des Geschäftes daraufhin ansprach, wollte er sich mit dem Wagen davon machen.

Bei einem anschließenden Gerangel mit dem Täter wurde nicht nur die Frau, sondern noch eine weitere Zeugin zur Seite gestoßen und leicht verletzt. Erst nachdem Passanten beherzt eingriffen, konnten sie den Heranwachsenden bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.