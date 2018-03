Anzeige

Esslingen (pol)Wegen räuberischen Diebstahls, gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Esslingen gegen einen 32-jährigen nigerianischen Staatsbürger.

Nach Polizeiangaben soll der Mann am vergangenen Samstag, gegen neun Uhr, in einem Discounter in der Dammstraße einen Ladendiebstahl begangen haben. Als ihn am Ausgang mehrere Angestellte des Geschäfts darauf ansprachen, soll der 32-Jährige eine Getränkedose in die Richtung eines 33 Jahre alten Mitarbeiters geschleudert haben, der dadurch am Kopf getroffen und leicht verletzt wurde. Der Beschuldigte flüchtete zunächst mit einem Großteil der Beute unerkannt vom Tatort.

Am Montag, gegen 9.30 Uhr, hielt sich der 32-Jährige erneut im gleichen Geschäft auf. Die Markt-Mitarbeiter erkannten ihn wieder und verständigten die Polizei. Als die alarmierte Polizeistreife den mutmaßlichen Täter kontrollieren wollte, reagierte der einschlägig polizeibekannte 32-Jährige sofort aggressiv, verweigerte die Herausgabe seines Ausweises und spuckte stattdessen einer 21-jährigen Beamtin ins Gesicht. Anschließend wehrte er sich vehement gegen seine Festnahme. Mit Unterstützung eines Kunden und eines Discounter-Mitarbeiters gelang es den Beamten schließlich, dem Mann die Handschließen anzulegen. Dabei zog sich die 21 Jahre alte Polizistin Verletzungen zu, die es ihr nicht mehr möglich machten, ihren Dienst fortzuführen.

Der 32-jährige Beschuldigte wurde am Dienstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Amtsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Verdächtige einer Justizvollzugsanstalt überstellt.