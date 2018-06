Anzeige

Stuttgart (pol) Am Freitagabend versuchte ein alkoholisierter 16-Jähriger in einer Tankstelle in der Hedelfinger Straße eine Flasche Whisky und eine Flasche Cola zu entwenden. Der Jugendliche wurde gegen 21 Uhr nach Verlassen des Verkaufsraums von einem Angestellten und zwei Kunden verfolgt. Er konnte im Bereich der Zapfsäulen gestellt und trotz heftiger Gegenwehr bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der Auseinandersetzung brachte der Jugendliche einem 38-jährigen Kunden durch einen Kopfstoß eine Nasenbeinfraktur und eine Bisswunde am rechten Handgelenk bei. Auch der 33-jährige weitere Kunde erlitt Schürfwunden und Kopfschmerzen durch Tritte gegen den Kopf. Der bereits polizeibekannte Beschuldigte musste mit Verdacht auf eine Alkoholintoxikation stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.