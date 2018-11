Anzeige

Plochingen (pol)Ein 22-Jähriger steht im Verdacht, am Donnerstagvormittag aus einem Drogeriemarkt in Plochingen ein Parfum gestohlen und eine Frau zu Boden gestoßen zu haben. Der Mann wurde von der 30 Jahre alten Mitarbeiterin auf den Diebstahl angesprochen, als er das Geschäft mit einem Test-Fläschchen verlassen wollte. In einem folgenden Gerangel soll der 22-Jährige die Frau laut Polizei umgestoßen und mit dem Parfum davongegangen sein. Die Mitarbeiterin verletzte sich leicht. In einer nahegelegenen Tiefgarage wurde der 22-jährige Verdächtige von einer hinzugerufenen Streifenbesatzung vorläufig festgenommen. Den Tester, den der Mann offenbar zuvor auf den Boden gestellt hatte, stellten die Beamten sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen räuberischen Diebstahls.