Nürtingen (pol) Mit einem äußerst aggressiven 16-jährigen Ladendieb hatten es Beamte des Polizeireviers Nürtingen am Freitagabend gegen 19 Uhr zu tun. Der 16-Jährige wurde zunächst von einem Ladendetektiv über die Videoüberwachung beobachtet, wie er in einem Einkaufsmarkt in der Europastraße das Sicherungsetikett an einer Wodka-Flasche entfernte und diese anschließend in seinem Rucksack verstaute. Dennoch löste nach Passieren der Kasse ein akustischer Alarm aus und der Dieb wurde vom Detektiv angesprochen. Statt den Anweisungen des Ladendetektivs Folge zu leisten, stieß der 16-Jährige diesen aber zur Seite und flüchtete mit dem Diebesgut über den Busbahnhof und die angrenzende Unterführung in Richtung Plochinger Straße. Dort konnte er schließlich durch die sofort alarmierten Polizeikräfte festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Festnahme leistete der 16-Jährige heftigen Widerstand, in deren Folge ein Polizeibeamter so schwere Verletzungen erlitt, dass er seinen Dienst abbrechen musste.

Der alkoholisierte Ladendieb klagte nach der Festnahme über gesundheitliche Probleme, weshalb er mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht wurde.