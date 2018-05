Anzeige

Filderstadt (red) - Alles Begann mit Mundraub: Eine ganze Reihe an Straftaten sind am Dienstagmittag aufgeflogen, nachdem ein Mann in Filderstadt beim Kirschenklauen erwischt worden war. Wie die Polizei berichtet, bemerkte kurz vor 13.30 Uhr bemerkte ein Spaziergänger im Bombachtal bei Bonlanden zwei Personen, die Kirschen von einem Baum pflückten - um an das Obst zu gelangen, waren sie mit einem Auto an den Zaun des Gartengrundstücks gefahren und auf dessen Dach gestiegen. Nachdem der Zeuge die beiden Diebe angesprochen hatte, montierte der Mann an dem Fahrzeug die Kennzeichen ab und fuhr mit seiner Begleiterin in Richtung Ortsmitte davon.

Das Auto konnte kurz darauf von einer Polizeistreife auf dem Gelände einer Tankstelle in der Bonländer Hauptstraße gestoppt werden. Bei der anschließenden Kontrolle des 29 Jahre alten Fahrers fanden die Beamten ein verbotenes Messer sowie eine Schreckschusswaffe. Da der Mann zudem unter Drogeneinfluss stand, wurde er zur Blutentnahme in eine Klinik gebracht. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand, so dass die Polizisten Pfefferspray einsetzen mussten. Dabei beleidigte er sie zudem mehrfach. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen. Gegen seine 15 Jahre alte Begleiterin wurde ebenfalls ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.