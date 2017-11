Anzeige

Nürtingen (pol) - Ein betrunkener Mann hat sich nach Angaben der Polizei in Nürtingen gleich mehrere Strafanzeigen eingehandelt, als er am Sonntagabend einen Autofahrer belästigte, sein Fahrzeug beschädigte und sich anschließend der Polizei widersetzte.

Der 28-Jährige hielt am Sonntag, kurz vor zwanzig Uhr, in der Mühlstraße zunächst einen Mercedes an, indem er sich ohne Grund mitten auf die Straße stellte. Nachdem er erfolglos versuchte, die Beifahrertür des Autos zu öffnen, schlug er mit einer Plastiktüte, in der sich unter anderem eine Glasflasche befand, gegen den Kotflügel des Wagens. Damit nicht genug, sprang er anschließend noch mit dem Hintern voraus auf die Motorhaube des Pkw und richtete dadurch weiteren Schaden an.

Eine Polizeistreife konnte den 28-Jährigen wenig später in der Nähe ausfindig machen, ihn vorläufig festnehmen und zum Polizeirevier Nürtingen bringen. Dort angekommen, weigerte sich der Mann allerdings, wieder aus dem Streifenwagen auszusteigen. Als er von den Polizisten deshalb aus dem Fahrzeug herausgeholt wurde, wehrte er sich und schlug mit dem Ellenbogen nach einem der Beamten.

Seinen Widerstand gegen die Maßnahmen setzte er auch im Zellentrakt des Polizeireviers fort, wo er erneut nach einem Polizisten schlug. Wenigstens wurde durch das Verhalten des renitenten 28-Jährigen, der den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen musste, niemand verletzt. Der am Auto verursachte Schaden beläuft sich auf über 1.000 Euro.