Wendlingen (pol)Ein 36-jähriger Mann hat am Mittwochabend an der Haltestelle Wendlingen eine Streife der Landespolizei beleidigt und sich deren Maßnahmen widersetzt. Die Polizeibeamten versuchten den offensichtlich schlafenden Mann gegen 17.15 Uhr zu wecken, als dieser unvermittelt aggressiv und beleidigend wurde. Im weiteren Verlauf wehrte sich der deutsche Staatsangehörige laut der Polizei heftig gegen die polizeilichen Maßnahmen und spuckte in Richtung der Beamten. Weiterhin trat er seinem zufällig vor Ort befindlichen Bekannten offenbar grundlos in den Bauch. Durch den Vorfall verletzte sich nach jetzigem Kenntnisstand niemand. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen gegen den augenscheinlich alkoholisierten Tatverdächtigen aufgenommen. Er muss nun unter anderem mit einem Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung rechnen.