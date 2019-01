Anzeige

Aichelberg (dpa/red) Bei einem Busunglück in der Nähe von Aichelberg (Kreis Göppingen) ist der Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache sei der Reisebus aus England auf der Autobahn 8 in Richtung München auf einen Kieslaster aufgefahren, teilte die Ulmer Polizei mit. Der Busfahrer wurde von der Polizei befreit und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 41 Insassen blieben unverletzt. Die Gruppe wartete auf einen Ersatzbus, um die Fahrt nach Österreich fortzusetzen, und wurde solange vom DRK betreut. Die A8 war teil weisse voll gesperrt. Es bildete sich Stau von bis zu 9 Kilometer.