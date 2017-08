Neckartenzlingen (pol) - Ein Reifenstecher hat, wie die Polizei berichtet, in der Nacht zum Sonntag in Neckartenzlingen sein Unwesen getrieben. Der bislang unbekannte Täter zerstach in der Zeit zwischen Samstagabend, 22 Uhr, bis Sonntagvormittag, acht Uhr, an mindestens 13 Fahrzeugen jeweils einen Reifen. Diese waren in der Spengler-/Hindenburg-/Schul-/ Plan-/ und Hauptstraße abgestellt.

Anzeige

Eine Zeugin sah gegen vier Uhr eine verdächtige Person in Richtung Schulstraße laufen und nahm zischende Geräusche wahr. Der Mann war etwa 18 Jahre alt und schlank. Er trug eine helle Oberbekleidung. Der Schaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07022/9224-0 um weitere Zeugenhinweise. Zudem werden weitere Geschädigte gebeten, sich zu melden.