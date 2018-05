Anzeige

Kirchheim (pol) Reiche Beute haben Einbrecher in der Nacht zum Montag in einem Reifenhandels in der Gaußstraße in Kirchheim gemacht. Sie brachen die die Zugangstür zu einem Garagentor auf und gingen dann in die Werkstatt und das Lager. Wie die Polizei berichtet, stahlen sie nach bisherigen Schätzungen 600 Alufelgen und 100 Reifen. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 100 000 Euro. Wie die Beute abtransportiert wurde, ist bislang unklar.

Das Polizeirevier Kirchheim bittet unter der Telefon 07021/5010 um Hinweise.