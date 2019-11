Reichenbach/Fils (pol)Mit schweren Verletzungen musste eine 61-jährige Fußgängerin am Mittwochmorgen nach einem Verkehrsunfall in der Schillerstraße in Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei war ein 52-Jähriger gegen 6.40 Uhr mit seinem VW Polo auf der Schillerstraße in Richtung Kreisverkehr Stuttgarter Straße unterwegs. Vor dem beleuchteten Fußgängerüberweg, unmittelbar vor der Kreuzung zur Fürstenstraße, verringerte er seine Geschwindigkeit, wobei ein entgegenkommendes Fahrzeug bereits am Überweg angehalten hatte. Dabei übersah der Polo-Fahrer, dass die dunkel gekleidetete Fußgängerin den Überweg bereits betreten hatte und sich auf der Fahrbahn befand. Die Frau wurde von dem Polo frontal erfasst und dabei so schwer verletzt, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle zur stationären Behandlung in die Klinik gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.