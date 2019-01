Anzeige

Reichenbach (pol)Weil sie die Vorfahrt missachtet hat, hat eine 49 Jahre alte Neckartailfingerin am Samstagmittag an der Kreuzung Wilhelmstraße und Blumenstraße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau war laut Angaben der Polizei gegen 13.45 Uhr mit ihrem Mercedes CLA auf der Wilhelmstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung in die Blumenstraße einbiegen. Ohne auf die Verkehrszeichen zu achten fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein, wobei es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten VW Golf einer 55-Jährigen kam, die keinerlei Möglichkeiten mehr hatte, rechtzeitig zu reagieren. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings fiel der entstandene Schaden mit knapp 41.000 Euro beträchtlich aus.