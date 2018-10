Anzeige

Reichenbach (pol)Am Sonntagmorgen hat ein bislang unbekannter Täter auf dem Gelände der Reichenbacher Realschule und am nahegelegenen Jugendhaus Feuer gelegt. Ein Passant bemerkte nach Polizeiangaben kurz nach 7.30 Uhr Rauch auf dem Schulhof und verständigte über Notruf die Polizei. Eine kurz darauf eintreffende Streife des Reviers Esslingen fand einen nahezu vollständig abgebrannten Sack mit Altpapier am Fußweg zum Jugendhaus. An der Haustür des Jugendhauses entdeckten die Polizeibeamten einen verkohlten Stapel Altpapier. Die Flammen hatten die Tür leicht in Mitleidenschaft gezogen. Da die beiden Feuer bereits erloschen waren, musste die Feuerwehr nicht mehr ausrücken. Das Polizeirevier Esslingen hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-0 um Zeugenhinweise.