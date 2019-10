Reichenbach/Fils (pol)In eine Wohnung in der Neuwiesenstraße ist ein Unbekannter laut Polizeiangaben am Montag in den Abendstunden eingebrochen. Zwischen 18 Uhr und 22.50 Uhr hebelte der Einbrecher eine Terrassentür auf und gelangte so in die Wohnung. Dort durchwühlte er zahlreiche Schränke, Schubladen und Kommoden. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Reichenbach ermittelt.