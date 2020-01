Reichenbach (pol)Zu einem schadensträchtigen Unfall hat am Sonntagabend ein Überholmanöver in der Innenstadt von Reichenbach geführt. Nach Polizeiangaben befuhr gegen 21.15 Uhr ein Mercedes SUV die Ulmer Straße in Fahrtrichtung Ebersbach. In dem Fahrzeug waren zwei 41-jährige Männer unterwegs.

Auf Höhe eines dortigen Drogeriemarktes setzte der Mercedes zum Überholen eines vorausfahrenden Nissan Note an. Dessen 28-Jähriger Fahrer wollte aber genau in diesem Augenblick nach links in einen Parkplatz einbiegen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Nissan um 180 Grad gedreht, bevor er zum Stillstand kam. Der Mercedes kam auf dem Gegenfahrstreifen zum Stehen. Durch den heftigen Zusammenstoß wurden drei der insgesamt vier Insassen des Nissan leicht verletzt, ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Die beiden Insassen des Mercedes blieben unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme wurde bei beiden Männern im Mercedes deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Nachdem es bei der Frage, wer den Mercedes gefahren hatte, zu widersprüchlichen Angaben kam, mussten beide eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihre Führerscheine abgeben. Der Gesamtschaden beläuft sich in etwa auf 30.000 Euro, der Mercedes wurde sichergestellt, der Nissan musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.