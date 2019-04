Rechenbach (pol)Eine Schwerverletzte und zwei beschädigte Motorräder sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen auf der L 1192. Eine 57 Jahre alte Motorradfahrerin fuhr hinter einem 60-jährigen Motorradfahrer gegen 8.10 Uhr von Reichenbach kommend in Richtung Plochingen Als ein Pkw vor ihnen die Geschwindigkeit verringerte, um abzubiegen, verlangsamte der 60-Jährige ebenfalls die Geschwindigkeit. Die 57-Jährige erkannte die Situation zu spät und ihre Kawasaki kollidierte mit der BMW vor ihr. Die Beteiligten stürzten, wobei die Unfallverursacherin schwer verletzt wurde. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Motorräder mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich laut Aussagen detr Polizei auf etwa 5.000 Euro.