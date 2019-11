Reichenbach (pol)Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Auffahrunfall am späten Dienstagnachmittag in Reichenbach erlitten. Laut Polizei befuhr eine 42-Jährige kurz nach 17.30 Uhr mit ihrem Nissan die Blumenstraße in Richtung Ulmer Straße. Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit bemerkte sie zu spät, dass eine 39 Jahre alte Frau mit ihrem Opel Corsa vor einer roten Ampel warten musste und fuhr gegen das stehende Auto. Die 39-Jährige musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden beträgt etwa 6.500 Euro.