Reichenbach/Fils (pol)Eine von außen sichtbar hinter dem Beifahrersitz abgestellte Handtasche hat nach Angaben der Polizei am Dienstagmittag in der Friedhofstraße einen Dieb angelockt. Der Unbekannte zertrümmerte zwischen 13 Uhr und 14 Uhr an dem vor dem Friedhof geparkten VW Polo eine Scheibe und griff sich die Handtasche samt Geldbörse und persönlichen Dokumenten. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen.