Reichenbach (pol)Ein außergewöhnlicher Unfall hat sich am Donnerstagmorgen in der Danziger Straße ereignet. Als eine Frau die Scheiben ihres Fiat freikratzte, machte sich der Kleinwagen in der abschüssigen Straße selbstständig und rollte über 150 Meter abwärts. Beim Versuch, das Auto noch aufzuhalten, verletzte sich die Besitzerin am Bein. Auf dem Weg bergab schanzte ihr Auto noch über einen kleinen Absatz bevor es gegen einen abgestellten Honda prallte. Die Verletzte konnte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Schaden an den Fahrzeugen blieb mit geschätzten 1.000 Euro überschaubar.