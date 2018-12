Anzeige

Reichenbach (pol)Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag in der Kanalstraße in Reichenbach am Werk gewesen und in eine Veranstaltungshalle sowie die Räumlichkeiten eines Sportvereins eingebrochen, berichtet die Polizei. In die Veranstaltungshalle stiegen sie über ein gekipptes Dachfenster, das die Einbrecher entriegeln konnten. Durch eine aufgehebelte Tür gelangten die Unbekannten in die Büroräumlichkeiten. Dort wurden mehrere Tresore gewaltsam geöffnet und ausgeräumt.

Durch ein eingeschlagenes Glassegment neben der Eingangstür kamen vermutlich dieselben Einbrecher in die etwa 500 Meter entfernten Räumlichkeiten des Sportvereins. Im Inneren hebelten die Einbrecher die Tür zur Geschäftsstelle des Vereins auf und durchsuchten diese.

Zudem wurden ein weiterer Vereinsraum und der Gastraum durchwühlt.

Die Täter erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe sowie zwei kostspielige Bedienungshandys der Vereinsgaststätte. An beiden Tatorten wurde eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt. Die Tatzeit dürfte zwischen Montagabend, 22.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 8.15 Uhr, liegen. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07153/3070 um Zeugenhinweise.