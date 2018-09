Anzeige

Reichenbach (pol)Zu einem größeren Verkehrsunfall wurde am Samstagabend die Polizei Esslingen nach Reichenbach gerufen. Die Ermittlungen vor Ort ergaben laut der Polizei, dass eine 35-jährige BMW-Fahrerin gegen 22.35 Uhr die Heinrich-Otto-Straße von Reichenbach in Richtung Hochdorf befuhr. In einer langgezogenen Linkskurve überholte sie einen vorausfahrenden Pkw Ford. Beim Wiedereinscheren kam ihr ein 46-jähriger Mercedesfahrer entgegen, der noch versuchte, nach rechts auszuweichen. Beide Fahrzeuge prallten jedoch zusammen, wobei jeweils Totalschaden entstand. Durch herumfliegende Trümmerteile wurde der zuvor überholte Ford noch leicht beschädigt. Der entstandene Schaden dürfte sich auf etwa 30.000 Euro belaufen. Die 35-jährige BMW-Fahrerin, der 46-jährige Mercedes-Fahrer und seine 7-jährige Tochter wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst zur Behandlung in umliegende Kliniken verbracht. Der BMW und der Mercedes mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Heinrich-Otto-Straße musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.