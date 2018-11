Anzeige

Reichenbach (pol)Am Samstagabend gegen 23.45 Uhr teilten nach Angaben der Polizei mehrere Verkehrsteilnehmer über Notruf mit, dass auf der mehrspurigen B10 zwischen den Anschlussstellen Reichenbach und Ebersbach ein dunkel bekleideter Fußgänger unterwegs wäre. Ein Streifenbesatzung des Polizeireviers Esslingen traf vor Ort tatsächlich auf einen 17-Jährigen. Auf Nachfrage gab dieser an, dass er in Karlsruhe ein Konzert besucht habe und sich auf dem Heimweg nach Pforzheim befinde. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Weil der 17-Jährige nicht davon überzeugt werden konnte, dass er sich in Gefahr befindet, und die Eltern keine Möglichkeit hatten ihren Sohn abzuholen, wurde dieser zu seiner eigenen Sicherheit in Gewahrsam genommen.