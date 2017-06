Neckartailfingen (pol) - Selbstentzündung ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Müllbergs am Donnerstag auf dem Gelände einer Recyclingfirma in der Neckarstraße. Kurz nach 10 Uhr gingen die ersten Notrufe bei den Einsatzleitstellen von Polizei und Feuerwehr ein, in denen über Rauch aus einem größeren Berg von Plastikmüll berichtet wurde. Die Feuerwehr Neckartailfingen, die mit vier Fahrzeugen und 24 Feuerwehrleuten schnell vor Ort war, konnte den Brand rasch löschen. Schaden entstand laut Polizei nicht.

