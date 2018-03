Anzeige

Esslingen (pol) - Als er trotz durchgezogener Mittellinie nach links zum Parkplatz eines Einkaufsmarktes abgebogen ist, hat ein 44 Jahre alter Autofahrer in Esslingen einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei ist der Mann am Dienstagmorgen auf der Ulmer Straße in Richtung Oberesslingen unterwegs gewesen. Als er nach links auf den Stellplatz eines dortigen Discounters abbog, übersah er den entgegenkommenden Wagen einer 49-Jährigen, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt, der Sachschaden beträgt etwa 12.000 Euro, die Autos wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.