Wernau (pol/lh)Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, den ein 19-jähriger Fahranfänger am Mittwochmittag an der Einmündung Hubertusstraße und Johannesstraße verursacht hat. Der 19-Jährige war nach Polizeiangaben gegen 12.15 Uhr mit seinem VW Golf auf der Hubertusstraße unterwegs. Beim Einfahren in die Johannisstraße missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 38-jährigen Mercedes-Fahrerin, sodass beide Autos im Einmündungsbereich zusammenkrachten. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings war der Golf nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Schaden an beiden Autos wird auf knapp 10.000 Euro beziffert.