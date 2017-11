Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) - Die Missachtung der Grundregel rechts vor links ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Gartenstraße und Christophstraße ereignet hat. Ein 71 Jahre alter Fahrer eines Ford Focus war laut der Polizei gegen 14.30 Uhr auf der Gartenstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Christophstraße fuhr er ohne anzuhalten und auf den Verkehr zu achten in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Renault Twingo, dessen 91-jährige Fahrerin keinerlei Möglichkeiten mehr zu einer Reaktion hatte. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der Renault um 180 Grad um die eigene Achse gedreht und entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen kam. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings wurde der Renault so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der Schaden beträgt insgesamt etwa 7.000 Euro.