Filderstadt-Bernhausen (pol) - Eine Leichtverletzte und ein Schaden von etwa 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend kurz nach 22 Uhr an der Kreuzung Stützenweg und Pulsstraße ereignet hat. Eine 60-jährige Filderstädterin war laut der Polizei mit ihrem Opel Astra auf dem Stützenweg in Richtung Nord-West-Ring unterwegs. An der Kreuzung zur Pulsstraße fuhr sie, ohne die Grundregel Rechts vor Links zu beachten, in die Kreuzung ein. Ein von rechts aus der Pulsstraße heranfahrender und vorfahrtsberechtigter 20-jähriger Großbettlinger versucht noch mit seinem Ford Focus durch Bremsen und Ausweichen einer Kollision zu entgehen. Trotzdem krachten beide Autos im Kreuzungsbereich heftig zusammen. Während der Ford-Fahrer unverletzt blieb, erlitt die Unfallverursacherin leichte Schürfwunden. Eine sofortige ärztliche Behandlung oder ein Rettungswagen waren aber nicht erforderlich. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.