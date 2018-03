Anzeige

Esslingen (pol) Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein Sachschaden von knapp 4.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen an der Kreuzung Körschstraße und Alleenstraße ereignet hat. Ein 54-jähriger Altbacher war gegen 10.45 Uhr mit seinem VW Passat auf der Alleenstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Körschstraße fuhr er ohne auf die Grundregel Rechts vor Links zu achten in den Kreuzungsbereich ein. Ein von rechts kommender 22-jähriger Fiat-Fahrer hatte keine Möglichkeit mehr rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Verletzt wurde niemand.