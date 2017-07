Wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Rauschgiftdezernat der Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen zwei Bewohner der Unterkunft in der Kanalstraße. Das teilt die Polizei mit.

Einem 32 Jahre alten Asylbewerber wird zur Last gelegt, aus der Unterkunft illegale Betäubungsmittel gewinnbringend im Raum Nürtingen verkauft zu haben. Der Nigerianer ist am Dienstag aufgefallen, weil er in der Kanalstraße beim Erkennen einer Streife des Polizeireviers äußerst nervös wurde. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten bei ihm zwei verkaufsfertig verpackte Einheiten Marihuana. Da er sich nicht ausweisen konnte, führte er die Polizeibeamten in seine nahegelegene Unterkunft. Bei der mit seinem Einverständnis durchgeführten Durchsuchung seines Zimmers konnten die Beamten neben weiteren, bereits verkaufsfertig verpackten Portionen Marihuana auch noch Mobiltelefone und mehr als 100 Euro, mutmaßliches Dealergeld, auffinden und beschlagnahmen.

Der 32-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und am Mittwoch dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Weitere Ermittlungen sind noch im Gange.

Weiterer Fall

Ein 34-jähriger Mann wiederum steht in dringendem Verdacht, einen schwunghaften Handel mit Haschisch betrieben zu haben.

Die Ermittler hatten am 13. Juli Erkenntnisse über die Handelsaktivitäten des Beschuldigten in der Flüchtlingsunterkunft erlangt. Drogenkonsumenten beziehen laut Polizei regelmäßig Haschisch bei dem Mann.

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde noch am selben Tag der Wohncontainer des 34-Jährigen in der Nürtinger Kanalstraße durchsucht. Dabei konnten in einem Versteck 44 verkaufsfertig verpackte Konsumeinheiten, insgesamt über 40 Gramm Haschisch, aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Der Beschuldigte wurde daraufhin vorläufig festgenommen und am 14. Juli dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.